Die Spargelsaison ist in vollem Gange, in diesem Jahr besonders früh. Der Martinshof in Steinfeld passt sich Veränderungen an, setzt aber auch eigene Akzente. Warum sein Spargel sich geschmacklich von anderen abhebt.

Zwei Aushängeschilder prägen den Martinshof in Steinfeld: Das eine, berichtet Stefan Martin, ist der Wein. Das andere ist direkt unter dem Briefkasten zu sehen. Dort lehnt ein großes Schild