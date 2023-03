In der Festhalle wurden 36 Abiturientinnen und 39 Abiturienten des Pamina-Schulzentrums die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife überreicht. Es war einer der besten Abiturjahrgänge mit einem Durchschnitt von 2,31, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem 20. Abiturjahrgang des Herxheimer Gymnasiums wurden 13 Abiture mit einem Schnitt von 1,4 und besser abgeschlossen. Dabei wurde einmal die Traumnote 1,0 erreicht, einmal der Schnitt 1,1, jeweils zweimal 1,2 und siebenmal die Note 1,4 erreicht.

Für herausragende Leistungen wurden folgende Preise vergeben: Scheffelpreis für Deutsch und Preis vom Verein Deutsche Sprache: Antonio Kuklinski, Bildende Kunst: Luciana Da Costa Jütte, Biologie: Phil Messemer, Chemie: Leon Dudenhöffer, Elias Fosselmann, David Schuller, Englisch: Antonio Kuklinski, Erdkunde: Milena Gadinger, Luca Sittinger, Geschichte: Alicia Böhm, Informatik: Luciana Da Costa Jütte, Perrin Weber, Mathematik: Elias Fosselmann, Musik: Celina Gerdon, Physik: Luca Sittinger, Preis der Ministerin für besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft: Matej Ćosić, Förderverein für das beste Abitur: Elias Fosselmann, MINT-EC-Zertifikate: Leon Dudenhöffer, Elias Fosselmann, David Schuller, Cambridge Certificate: Alicia Böhm, Luciana Da Costa Jütte, Isabel Daniel, Johanna Fitterer, Ann-Sophie Thomas, Michell Widmann, Qualipass-Zertifizierung: Elias Fosselmann, Johannes Pfanger.