Eine Führung durch den Ruheforst von Wilgartswiesen ist für Sonntag, 5. September, geplant. Interessierte können sich dabei über die Möglichkeiten einer Waldbestattung informieren. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz der Anlage. Sie liegt zwischen Wilgartswiesen und Hermersbergerhof. Weitere Führungen sind am 3. Oktober, 31. Oktober, 7. November und 5. Dezember. Die Termine sind immer sonntags, wie es in der Mitteilung der Gemeinde heißt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06392 4090177 oder per E-Mail an info@ruheforst-suedpfaelzerbergland.de.