Seit vielen Jahren setzt die Firma Nüpa auf biologischen Pflanzenschutz im Gartenbau. Rund 580 Betriebe werden beraten – vor allem Gewächshausgärtnereien.

Der Herxheimer Peter Detzel ist von seinem Beruf begeistert. „Was ich mache, machen nicht so viele. Das ist ein seltener Job“, sagt der 68-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Peter Detzel ist Geschäftsführer der Nüpa GmbH, einem spezialisierten Beratungsunternehmen für den Erwerbsgartenbau. Das Unternehmen arbeitet auch im Landkreis Südliche Weinstraße mit einigen produzierenden Gartenbaubetrieben zusammen.

Der Sitz der Firma befindet sich in Karlsruhe, Peter Detzel hat sein Büro jedoch in Herxheim. „Die Beratung richtet sich ausschließlich an produzierende Gartenbaubetriebe. Privatkunden werden von uns nicht betreut, und wir verkaufen auch keine Produkte“, erklärt der Geschäftsführer, der die Leitung des Unternehmens Ende des Jahres altersbedingt abgeben wird.

Biologischer Pflanzenschutz

Schwerpunkt des Unternehmens ist der biologische Pflanzenschutz, insbesondere der Einsatz von Nützlingen gegen Schädlinge. Darüber hinaus beraten die Fachleute zu Düngung, Bewässerung, Anbausystemen und Kulturführung. Rund 580 Betriebe werden betreut – im Gemüse-, Zierpflanzen-, Beerenobst- und teilweise im Obstbau. Etwa 40 dieser Betriebe wirtschaften ökologisch.

Auch die Gärtnerei Gerlach in Landau gehört zu Nüpas Kunden: Der Inhaber der Gärtnerei, Jürgen Gerlach (links), im Gespräch mit Peter Detzel. Foto: Steven Meyer

Ein großer Teil der Beratung findet in Gewächshauskulturen statt, weil sich dort biologische Verfahren besonders gezielt einsetzen lassen. Nützlinge werden überwiegend in Gewächshäusern und Folientunneln verwendet, im Freiland spielen sie bislang nur eine untergeordnete Rolle. Ausnahmen sind etwa Schlupfwespen gegen den Maiszünsler oder Nematoden gegen den Dickmaulrüssler. Mit einem Team aus 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet die Nüpa Gartenbaubetriebe über längere Zeiträume. Ziel ist es, nachhaltige Produktionssysteme zu etablieren und chemische Pflanzenschutzmittel so weit wie möglich zu reduzieren.

Von der Initiative zum Unternehmen

Die Wurzeln der Nüpa reichen bis 1989 zurück. Damals gründeten rund 25 Gartenbaubetriebe, überwiegend aus dem Gewächshausgemüsebau, den Beratungsdienst Nützlingseinsatz Baden. Das Land Baden-Württemberg unterstützte die Initiative finanziell. Im selben Jahr wurde Peter Detzel als Berater eingestellt.

Von Beginn an stand die Entwicklung praktikabler Verfahren für den biologischen Pflanzenschutz im Mittelpunkt. Zwischen 1990 und 1993 entstanden erfolgreiche Bekämpfungsmethoden gegen die Weiße Fliege in Weihnachtssternen, die anschließend in der Praxis eingeführt wurden. Es folgten Verfahren mit Raubmilben gegen die Rote Spinne in Gurken und weitere Nützlingsstrategien im Zierpflanzen- und Gemüsebau. Viele dieser Methoden gelten heute als Standard im Gewächshausanbau.

Mit der wachsenden Zahl betreuter Betriebe stieß die Vereinsform organisatorisch an Grenzen. Deshalb wurde 2015 die Nüpa GmbH gegründet, eine hundertprozentige Tochter des gemeinnützigen Vereins, die die operative Beratung übernahm. Die Geschäftsstelle verblieb in Karlsruhe, in Herxheim wurde eine eigene Betriebsstätte eingerichtet.

Beratung für Gartenbaubetriebe

Die Nüpa GmbH arbeitet ausschließlich als Beratungsdienstleister. Die betreuten Betriebe sind in der Regel Mitglieder des Vereins Nützlingseinsatz Baden und damit indirekt an der GmbH beteiligt. Der Beratungsraum reicht inzwischen über Baden-Württemberg hinaus: Kunden sitzen auch in Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Thüringen und Sachsen. Etwa 180 Betriebe liegen außerhalb Baden-Württembergs.

In Rheinland-Pfalz betreut das Unternehmen rund 20 Betriebe, mehrere davon im Landkreis Südliche Weinstraße – darunter in Essingen, Böbingen, Herxheim, Schweighofen und Offenbach. Neben der Arbeit in Deutschland bestehen Kooperationen mit Partnerorganisationen in der Schweiz und in Österreich. Zudem beteiligte sich Nüpa an Projekten in Uganda, Kenia und Ägypten und unterstützte dort Beratungsstrukturen im Gartenbau. Zur Beratung gehören Pflanzenschutz und Nützlingseinsatz ebenso wie Pflanzengesundheit, Kulturführung, Bewässerung und betriebliche Dokumentation.

Ein Beispiel aus der Praxis

Wie die Beratung wirkt, zeigt ein Beispiel aus Landau. Die Gärtnerei Gerlach besteht seit rund 80 Jahren und bewirtschaftet etwa 12.000 Quadratmeter Gewächshausfläche. Der Betrieb arbeitet seit mehr als sechs Jahren mit der Nüpa zusammen. Ein häufiges Thema in Zierpflanzenkulturen sind Thripse, darunter der Kalifornische Blütenthrips. Die Insekten verursachen Schäden an Blüten und Blättern. In Elatior-Begonien setzt der Betrieb vorbeugend Nützlinge ein: Raubmilben der Art Amblyseius cucumeris werden alle zwei Wochen ausgebracht, etwa 250 Tiere pro Quadratmeter. Die Maßnahme dient der Vorbeugung, da sich ein starker Befall später deutlich schwerer kontrollieren lässt.

Nach Angaben von Gärtnerei-Inhaber Jürgen Gerlach konnte der Einsatz von Insektiziden im Vergleich zur Zeit vor der Beratung um etwa 50 Prozent reduziert werden. Solche Effekte sind ein zentrales Ziel der Nüpa: „chemische Pflanzenschutzmittel verringern, ohne die Produktion zu gefährden“, erklärt Peter Detzel.