Beim Benefizlauf des TuS Maikammer am 11. Juni sind 18.600 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Das Geld kommt einer bei der Flutkatastrophe im Ahrtal zerstörten Kindertagesstätte in Dernau im Landkreis Ahrweiler zu Gute.

Die Spende wird im September übergeben. Ein Teilnehmer des Laufes, der im Ahrtal als Ersthelfer mit dabei war, möchte die Spendensumme noch auf 20.000 aufrunden.

176 Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen im Juni insgesamt 3427 Runden, was einer Laufstrecke von 1370 Kilometern entspricht. Die meisten Runden lief Beate Reeb aus Hambach. 85 Mal umrundete sie die 400-Meter-Bahn und lief damit genau 34 Kilometer. Aber auch ihre Neustadter Freundinnen Ursula Hauck und Anke Priester schafften mehr als 70 Runden, also knapp 30 Kilometer.

Auch die Kinder waren enorm fleißig. So lief Elias Glas 68 Runden, also mehr als 27 Kilometer, und unterstützte so die „Rieslingpiraten“, die mit ihrer Gruppe mit 351 Runden und 140 Kilometern den Gruppengesamtpreis erliefen. Für diese Topleistung spendete die Boulderhalle Petz in Neustadt ein Kletterevent für die zehn Kinder. Auch Elias Familie war erfolgreich und holte sich den Gesamtsieg der 16 teilnehmenden Familien.

Aber auch die jüngsten Läuferinnen und Läufer wurden bedacht. So durfte sich die erst ein Jahr und neun Monate junge Ella Scholhölter aus Lörrach über eine Medaille freuen. Der älteste Teilnehmer war der 86-jährige Fritz Roth aus Kirrweiler.