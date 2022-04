Bei einem Benefizkonzert in der St. Leodegar Kirche in Steinfeld sind Spenden in Höhe von 2850 Euro zusammengekommen. Das teilt der südpfälzische Chorleiter Peter Kusenbach mit. Unter dem Motto „Ukraine Friedenskonzert“ waren der Chor Herztöne und andere Mitwirkenden an der Veranstaltung beteiligt. Das Geld wird anteilmäßig an die ukrainischen Familien, die sowohl in Steinfeld oder auch in Birkenhördt leben, zur Verfügung gestellt. Das Benefizkonzert wird am 29. Mai in der evangelischen Kirche in Hochstadt wiederholt.