Vor 40 Jahren wurde der Lions Club Bad Bergzabern gegründet. Mit einem großen Benefizkonzert, zu dem das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz als Gast gewonnen werden konnte, will der Club nicht nur sein 40-jähriges Bestehen feiern, sondern sich gleichzeitig auch bei seinen vielen Unterstützern in der Region bedanken. Der Eintritt zu dem Benefizkonzert, das am Samstag, 6. Mai um 17 Uhr in der Aula des Alfred Grosser Schulzentrums stattfindet, ist frei und erfolgt ausschließlich auf Spendenbasis, teilt der Lions Club mit. Alle dabei erzielten Einnahmen werden vom Lions Club Bad Bergzabern zu 100 Prozent gespendet. Sie gehen jeweils zur Hälfte an das Haus der Familie und die Tafel in Bad Bergzabern. Das Orchester ist Teil der Bereitschaftspolizei des Landes Rheinland-Pfalz und steht seit dem 1. September 2014 unter der Leitung von Chefdirigent Stefan Grefig. Das Repertoire der 37 professionellen Musikerinnen und Musiker sei vielseitig, kündigt der Lions Club an.