In der Kirche St. Leodegar in Steinfeld wird für Sonntag, 12. September, 17 Uhr, zu einem Benefizkonzert eingeladen. Beteiligt sind der Projektchor der Pfarrei St. Leodegar und die Band „HardToHandle“ unter der Leitung von Markus Eckert. Die Chorbegleitung übernimmt Wolfgang Sobiraj aus Dörrenbach. Der Eintritt zur Veranstaltung ist Wegen der Corona-Beschränkungen sind Anmeldungen bei Markus Eckert per E-Mail m_eckert@t-online.de an oder bei Peter Kusenbach unter Telefon 06340 918250 erforderlich.