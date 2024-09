„Wie ein Baum, den man fällt...“ – unter diesem Titel veranstaltet der Elisabethenverein und Krankenpflegeverein Edenkoben am Sonntag, 8. September, 17 Uhr, ein Konzert in der protestantischen Kirche. Ivo Pügner und seine Frau Marion interpretieren Lieder von Reinhard Mey, in denen dieser sich mit der Vergänglichkeit des Lebens und seiner Trauer um seinen verstorbenen Sohn auseinandersetzt. Klinikseelsorgerin Andrea Knecht erzählt Geschichten und Märchen, untermalt von Klanginstrumenten, die sie auch in der Sterbebegleitung nutzt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für das Ambulante Hospizzentrum mit Ambulanten Kinderhospizdienst Windspiel wird gebeten.