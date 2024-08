Wer am 11. August ungewohnte Alphornklänge über Klingenmünster hört, der muss nicht befürchten, dass seine Ohren ihm einen Streich spielen. Nein, an diesem Sonntag um 14 Uhr zeigt ein Quintett im kleinen Park vor der Nikolauskapelle, was es kann: Die Alphornbläser Südpfalz um Peter Kusenbach und Gerhard Busch geben ein Konzert – kostenlos und draußen. In früheren Zeiten war das Alphorn vor allem ein Kommunikationsinstrument. Die Hirten in den Alpen haben sich damit über die Gipfel hinweg verständigt und Signale gegeben. Heute gibt es modernere Methoden. Geblieben ist die Musik mit ihren urtümlichen Tönen. Die Faszination des Alpensounds reicht bis in die Pfalz: Im Mai 2022 wurden die Alphornbläser gegründet. Aus einem Trio, das sich zu ersten Proben traf, wurde schnell ein Quintett. Inzwischen gibt es zahlreiche öffentliche Auftritte. Beim letzten mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf der Burg Landeck fand das Ensemble zum Beispiel begeisterte Zuhörer. Das Konzert am Sonntag, 11. August, ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Nikolauskapelle. Anstelle eines Eintrittsgelds bittet die Burg-Landeck-Stiftung um eine Spende für Restaurierungsmaßnahmen. Aktuell muss der westliche Sockel der Kapelle trockengelegt werden. Der nächste Auftritt der Alphornbläser Südpfalz steht übrigens am Sonntag, 25. August, um 17 Uhr im Kalender. Sie spielen beim Fest des Aktionskreises Fröhliches Kunterbunt in Bad Bergzabern.