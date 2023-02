Ein Benefizessen mit syrischen, kurdischen und türkischen Spezialitäten wird am Sonntag um 18 Uhr im Haus der Familie in Bad Bergzabern angeboten. Zubereitet werden sie von den Menschen, in deren Heimatländern das jüngste Erdbeben viele Landsleute in eine Notlage gebracht hat. „Wir vom Haus der Familie begleiten seit Jahren Menschen, die aus Syrien geflohen sind, und seit dem Erdbeben auch Menschen aus der Türkei“, sagt Helga Schreieck, Leiterin des Hauses der Familie. Nahezu alle hätten in der Erdbebenregion Verwandte oder Freunde, die getötet oder schwer verletzt worden seien oder die alles verloren hätten. „Die Betroffenen möchten etwas tun, um den Menschen zu helfen“, sagt Schreieck. Kaum auszuhalten seien die Bilder für diejenigen, die als Bürgerkriegsflüchtlinge nach Bad Bergzabern gekommen seien und jetzt machtlos zuschauen müssten. „Wir erleben ihren Schmerz, ihre Trauer und Verzweiflung hautnah mit, aber sie möchten trotzdem etwas tun, um zu helfen.“ Um Anmeldungen unter Telefon 06343 931774 oder per E-Mail an hausderfamilie-bza@gmx.de wird gebeten. Abgesehen von dieser Aktion wird um Spenden für die Erdbebenopfer gebeten, welche zu gleichen Teilen an die Diakonie Katastrophenhilfe und an die Organisation Ärzte ohne Grenzen gehen sollen. Die Spendenkonten: Sparkasse Südpfalz DE32 5485 0010 0000 0830 06, VR Bank SÜW-Wasgau DE36 5489 1300 0000 0101 03, Empfänger: Protestantisches Verwaltungsamt Bad Bergzabern, Verwendungszweck: Hilfe Erdbebenopfer. Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden, Adresse bitte angeben.