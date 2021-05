Für den traditionellen Benefiz-Rundenlauf des TuS Maikammer sind wegen Corona neue Wege beschritten worden.

Statt eines Sponsorenlaufs an einem festgelegten Termin auf dem Sportplatz gibt es diesmal von 14. bis 20. Juni die Möglichkeit, für körperliche Aktivitäten Spender und Sponsoren zu suchen. „Das ist auch möglich, einen Spender zu suchen, wenn man drei Meter Garten umgräbt“, erklärt Viola Kirschke-Deck. Sie selbst hat ihre Aktion vorgezogen und ist in ihrem Urlaub im Mai 870 Kilometer durch Süddeutschland geradelt. Dabei dokumentierte sie ihre Runde mit täglichen Infos an die Spender. So können auch Kilometer mit Joggen, Wandern, Inlinerfahren, Spazierengehen oder Walken gesammelt werden. „Jede Aktivität ist denkbar, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, sagt sie.

Persönlicher Kontakt zu Projekt

Das Motto ist: „Benefizlauf mal anders. Jeder sammelt für sich Kilometer und spendet für eine gemeinsame Sache“. 2021 soll ein Kinderheim in Uganda unterstützt werden. Im Südosten Ugandas, in Jinja am Victoriasee, hat Damali Wattier Manyindo für Kinder ein Zuhause aufgebaut. Nicht alle Kinder sind Vollwaisen, manchmal sind die Verwandten zu arm oder zu krank, um sich selbst um die Kinder zu kümmern. Ein persönlicher Kontakt zu dem Projekt in Uganda läuft über eine Helfer-Gruppe aus Dudenhofen und Anja Kirschke-Hinze, die sich mit ihrer Schwester Viola Kirschke-Deck und sechs weiteren Helfern um die Organisation des Benefiz-Laufes kümmert.

Unter www.benefizlauf-maikammer.de ist die Sponsorenliste abrufbar und auszudrucken. Der Aktionszeitraum ist vom 14. bis 20. Juni. Kirschke-Deck: „Wobei das jeder mit den Spendern ausmachen kann, wann die Aktivität absolviert wird. Ich habe zum Beispiel meinen aktuellen Urlaub dazu genutzt. Diese Art, individuell Spenden zu sammeln statt an einem festen Lauftermin, findet vielleicht besonderen Anklang.“ Die Sponsoren können pauschal spenden oder einen bestimmten Betrag pro Kilometer. Weitere Infos unter 06321/95030, Viola Kirschke-Deck.