Zwei lange Jahre lang war der Bellheimer Kerweplatz verwaist. Die Pandemie hat die Feste, die Fahrradrennen und die Märkte, die dort zelebriert werden, unmöglich gemacht. Mit dem Bauernmarkt gab der Platz an der Jahnstraße am Sonntag ein kleines Comeback.

Allein der Anblick ihres Lords, der mit Frack, Zylinder und Silbernagel seine Bürger grüßen durfte, gab das Gefühl, in der Normalität angekommen zu sein. Trotz des Nieselwetters ließen die Bellheimer es sich nicht nehmen, über den Markt zu schlendern und die Waren der Beschicker zu begutachten. Oder mit einer Bratwurst und einem Pils die Biergarnitur zu besteigen. Simple Freuden, die lange verwehrt geblieben waren.

Es wurde wie immer eine breite Palette an Krimskrams angeboten: Messer, Pilze, Käse, Dekoartikel, Butterplätzchen oder Schaffelle, um nur einige zu nennen. Weil am selben Tag in Bellheim auch verkaufsoffener Sonntag war, fuhr eine Bimmelbahn zwischen Bauernmarkt und Hauptstraße hin und her.