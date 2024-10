Noch bis Donnerstag werden im Kreis SÜW Unterlagen zur Wahl des Beirats für Migration und Integration versendet, die erstmals im Landkreis stattfindet. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Wahltag ist der 10. November, abgestimmt wird ausschließlich per Briefwahl. Wahlberechtigt sind ausländische Einwohner, die mindestens 16 Jahre alt sind und seit dem 10. August ihren Erstwohnsitz im Kreis haben. Wer bis Allerheiligen keine Unterlagen bekommen solle, kann sich ans Wahlamt per E-Mail an wahlen@suedliche-weinstrasse.de oder unter Telefon 06341 940147 wenden. Landrat Dietmar Seefeldt sagt zum Gremium: „Wenn künftig die Mitglieder gewählt und nicht berufen werden, erhoffe ich mir neben der stärkeren Legitimation der Teilnehmenden noch breitere Perspektiven im entsprechenden Gremium.“ Die Beiräte für Migration und Integration setzen sich für die Belange von Menschen mit Migrations- und Zuwanderungsgeschichte ein. Sie beraten kommunale Verwaltungen und politische Gremien in Fragen der Integrationspolitik.