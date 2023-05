Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ohne ersten Beigeordneten steht die Gemeinde Dörrenbach aktuell da. Nach dem Rücktritt von Sven Krieger gab es in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend zwar eine Bewerberin, aber kein Votum für sie. Und was hat Krieger eigentlich zum Ausscheiden aus seinem Amt bewegt?

Zwei Wahldurchläufe gab es letztlich sogar für Kandidatin Andrea Zenker, die aus den Reihen der IGD (Interessensgemeinschaft Dörrenbach) kommt, der Oppositionsfraktion im Gemeinderat, der