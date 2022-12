Jede zweite Leuchte auf den öffentlichen Parkplätzen in St. Martin soll abgeschaltet werden. Das will die Gemeinde bei der Verbandsgemeindeverwaltung veranlassen, um Energie einzusparen.

Das hat Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) in der jüngsten Ratssitzung berichtet. Wie er auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärte, soll darüber hinaus der Einsatz von Photovoltaikleuchten geprüft werden. Diese könnten eine Alternative für die öffentlichen Parkplätze sein. Dazu gebe es Erfahrungswerte aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, konkret aus Klingenmünster. In St. Martin sind aktuell noch über rund 100 mit konventionellen Lampen ausgestattete Straßenleuchten in Betrieb. Die Kosten für die Umrüstung einer einzelnen Leuchte wurden von der STEPConsult GmbH auf rund 450 Euro brutto beziffert. Hinzu kommen die Kosten für den eigentlichen Umbau. Pro Leuchte könnten laut Glaser jährlich 50 Euro an Kosten eingespart werden. Alle Arbeiten sollen in sinnvollen Abschnitten umgesetzt werden. Um als Kommune ein Zeichen zu setzen, soll 2023 ein Ansatz für den ersten Abschnitt bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.