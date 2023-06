Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen kostenfreien Corona-Test hat das Gesundheitsministerium allen Beschäftigten in der Kindertagespflege angeboten. Ein gute Idee, finden Marita Novak und Thomas Danisch, die in Herxheim als Tageseltern Ein- bis Zweijährige betreuen. Sie wollen sich testen lassen. Doch so einfach ist das nicht.

Zu Jahresbeginn haben Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler angekündigt, dass sich Kita-Personal sowie Tagespflegepersonen zwischen dem 4.