Die Gemeinde Frankweiler möchte eine Tempo-30-Zone vom Ortseingang Richtung Siebeldingen bis zum Cullmann-Platz in der Weinstraße einrichten. Bei einem Vorgespräch hat der Landesbetrieb Mobilität in Speyer vorsichtig eine positive Entscheidung signalisiert. Deswegen wird die Gemeinde nun einen Antrag darauf stellen. In der Verbindung der Dagobertstraße zur Weinstraße wird auf der Ostseite ein Parkverbot eingerichtet.