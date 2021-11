Mit einem Gottesdienst am Samstag um 17 Uhr wird ein begehbarer Adventsweg im Kirchgarten in Essingen eröffnet. Es handelt sich dabei um ein Kooperationsprojekt der Kirchengemeinde Essingen, des Gemeindepädagogischen Dienstes Landau und der Kirchengemeinde Annweiler. Wer den Weg beschreitet, erhält Impulse in Form von Gedichten und kurzen Texten. Zugänglich ist er in Essingen von Sonntag bis Samstag, 4. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr, bevor der Adventsweg in der Stadtkirche in Annweiler aufgebaut wird. Dort wird er im Vorraum des Gotteshauses eingerichtet und wird dann von Montag, 6., bis Freitag, 10. Dezember begehbar sein. Interessierte melden sich für Essingen bei Gemeindepädagogin Andrea Krauß unter Telefon 0152 29273986, für Annweiler ist Gemeindediakonin Annette Bernhard zuständig, die unter der Rufnummer 0171 4169446 kontaktiert werden kann. Den Adventsweg kann man zudem online auf dem Youtube-Kanal des Kirchenbezirks Landau bewundern.