Der Impfstoff-Nachschub lässt mal wieder länger auf sich warten als die Bahn. Naja, außer das Zeug aus Großbritannien, das keiner so recht will. Mutanten fallen über Deutschland her, die gar nicht so cool wie die X-Men sind. Und trotz aller Lockdown-Beschränkungen, Hygiene- und Abstandsregeln grassiert das Virus noch immer im Land und bringt Menschen auf Intensivstationen und Schlimmeres. Aber hurray, ein kleines Vögelchen eilt uns zur Hilfe: Dieser unerschrockene Stieglitz hat Corona den Kampf angesagt und knabbert mutig für uns an der Widerstandskraft des Virus. Die Schnabel-Attacke des Herxheimer Distelfinks auf die Frucht des Amberbaums, die Erinnerungen an die Form des berühmt-berüchtigten Virus weckt, macht doch Hoffnung, dass wir die Apokalypse noch mal abwenden können. Danke, gefiederter Freund.

Den kleinen Virus-Bekämpfer hat der Speyerer Hobby-Fotograf Thimo Höffner im Park der Villa Wieser entdeckt. Die bunten Bienenfresser sind in der Grube Gerolsheim bei Frankenthal beheimatet. Dort lebt eine ganze Bienenfresser-Kolonie. Und wir wissen ja, bei großen Ansammlungen immer brav Hygiene-Abstand einhalten. Das machen die beiden auf ihrem Zweig auch ganz artig.

Ausstellung im April im Museum

Unter dem Titel „Beflügelt“ lädt der 47-jährige gebürtige Ranschbacher im April zu einer Reise in das Reich der Vögel und Insekten im Museum unterm Trifels in Annweiler ein. Schon jetzt kann man eine kleine Auswahl der Fotografien im Rathaus der Trifelsstadt besichtigen. Bilder auf Abstand sozusagen. Jeder kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses einen Blick auf die Bilder werfen. Aber dabei bitte die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen beachtet, bittet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Weitere Infos gibt Thimo Höffner per E-Mail an foto@hoeflich-gestaltet.de.