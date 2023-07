Aufgrund höherer Geburtenzahlen steigt auch der Bedarf an Kita-Plätzen im Landkreis SÜW. Das geht aus dem neuen Bedarfsplan des Kreisjugendamts hervor.

Grundlage der Planung war die Anzahl der bei den Einwohnermeldeämtern registrierten Kinder zum Stichtag 30. November 2022. Mit den Verantwortlichen aller 76 Kitas im Landkreis führte das Jugendamt Gespräche, in die Fachbehörden, Träger und Kita-Leitung jeweils einbezogen waren. Nun steht fest, dass nach den Sommerferien insgesamt 5153 Kinder in den Einrichtungen betreut werden, von denen sich die meisten in kommunaler Hand befinden, und zwar 28.

Festgehalten wird auch, dass mehr Kita-Plätze die Anforderungen des Landes erfüllen, nach der die Kinder mindestens sieben Stunden am Stück betreut und mit Mittagessen versorgt werden. Die Rede ist dabei von 4340 zukunftsfähigen Betreuungsplätzen. Bei den verbliebenen 813 Plätzen wird in zahlreichen Orten noch gehandelt, und zwar in 37, wie Kreissprecherin Jennifer Back mitteilt.

Manche Kommunen ausgebremst

Die Projekte stocken dabei aus diversen Gründen. So wurde beispielsweise in Essingen länger geprüft, in welcher Dimension die Kita erweitert werden soll, ob sie künftig sechs- oder siebengruppig sein soll. In Weyher und Rhodt wird seit Jahren beraten, wo und wie neue Plätze geschaffen werden. In Altdorf ziehen sich die Planungen ebenso. Gemeinden wie Roschbach und Schweigen-Rechtenbach müssen auch handeln, nachdem sie unter anderem auch wegen der Übernahme der Trägerschaft der Kita beziehungsweise der Standortfrage ausgebremst wurden.

Jennifer Back ergänzt, dass bei einem Teil der 813 nicht-zukunftsfähigen Kita-Plätze kein Handlungsdruck besteht, weil Eltern lieber eine Unterbrechung bei der Betreuung ihrer Söhne und Töchter haben möchten, zum Beispiel weil der Nachwuchs das Mittagessen zu Hause einnehmen soll.

Das seit Sommer 2021 geltende Kita-Gesetz stellt viele Kommunen vor Herausforderunge, gerade die Frage der Finanzierung ist nicht immer einfach zu beantworten. Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) hatte kürzlich beim Kreisempfang mehr Unterstützung vom Land gefordert, dabei von einem Sondervermögen gesprochen, das seiner Ansicht nach nötig wäre, um die Kommunen zu entlasten. Roland Gruschinski hatte der Kita-Umbau in seinem Dorf zum Rücktritt von seinem Amt als Ortsbürgermeister von Pleisweiler-Oberhofen bewogen. Er hatte den bürokratischen Ablauf bemängelt.