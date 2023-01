Eine großflächige Baustelle prägt seit November das Landschaftsbild neben der Weinstraße (B48) zwischen Gleiszellen und Klingenmünster. Sie steht im Zusammenhang mit dem Bau einer Ferngasleitung, der Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) III. In drei Teilabschnitten, einer davon zwischen Mittelbrunn in der Westpfalz und Klingenmünster, wird die bereits bestehende TENP I durch die neue Leitung ersetzt, weil sie Korrosionsschäden aufweist. Bei der Baustelle zwischen Klingenmünster und Gleiszellen „handelt es sich um eine sogenannte ,BE-Fläche’“, wie Andreas Lehmann, Sprecher des TENP-Betreibers Open Grid Europe (OGE) aus Essen, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. BE steht für Baustelleneinrichtung. „Hier werden unter anderem Baumaterial zwischengelagert und Arbeitsgeräte abgestellt“, so Lehmann weiter. Aktuell laufen Vorbereitungen für den Baustart der neuen Pipeline, den OGE für März ankündigt. Die BE-Fläche neben der Weinstraße wird laut Lehmann „nach aktueller Planung bis Anfang 2024 erforderlich sein“.