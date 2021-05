Lange fristete das Wohnhaus in der Ingenheimer Hauptstraße ein trauriges Dasein. In den 80er-Jahren begonnen, stand das Gebäude ewig als Rohbau. Das hat nun ein Ende. Ein neuer Eigentümer hat das Gebäude wachgeküsst.

Das Gebäude in der Ingenheimer Ortsmitte, an der B 38 Richtung Bad Bergzabern, ist nicht wiederzuerkennen. Allein schon wegen seines neuen hellen Anstrichs stellt es die benachbarten Gebäude in den Schatten. „Eigentlich haben wir nicht so viel daran geändert“, sagt Mehmet Basibüyük, Geschäftsführer des Unternehmens „BtoB – Bau und Sanierung GmbH“ aus Ludwigshafen. Nur am Dachstuhl seien mehr Arbeiten notwendig gewesen. Entscheidend ist jedoch nicht, was der Architekt aus dem Gebäude gemacht hat. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass er das Wohnhaus überhaupt fertiggestellt hat.

Vor rund 40 Jahre hat an dieser markanten Kurve, auf der Höhe des Hotels Pfälzer Hof, der Bau des Anwesens mit der Hausnummer 46 begonnen. In einer Zeit, in der Helmut Schmidt Bundeskanzler und Deutschland durch die Berliner Mauer geteilt war. Aus privaten Gründen wurde das Projekt nie fertiggestellt. Als Basibüyük zufällig erfuhr, dass der Eigentümer des Gebäudes die Immobilie verkaufen wollte, bewarb es sich erfolgreich darum – und bekam im Frühjahr 2018 den Zuschlag.

Ein Stellplatz pro Wohnung

Innerhalb von zwei Jahren küsste er das Gebäude wach. „Es lief alles reibungslos, die Zusammenarbeit mit Orts- und Verbandsgemeinde sowie der Kreisverwaltung verlief sehr gut“, berichtet Basibüyük. So konnte er in Ruhe seine Idee nach und nach in die Tat umsetzen. Herausgekommen ist ein Mehrparteienhaus, das jeweils zwei Wohnungen auf drei Geschossen beherbergt. Fünf Dreizimmer- und eine Vierzimmerwohnung. Zu dem Gebäude gehören sechs Parkplätze, die vor beziehungsweise neben dem Haus stehen.

Im Frühjahr sind die ersten neuen Bewohner eingezogen. „Die Nachfrage war riesig“, sagt sich Basibüyük. Das lag insbesondere daran, dass der Mietpreis vergleichsweise günstiger ist als bei anderen Objekten. „Der Quadratmeterpreis beträgt 5,10 Euro, unter acht Euro gibt es hier eigentlich kaum etwas zu haben“, meint Basibüyük, der wegen Bauprojekte in Landau und Umgebung häufiger in der Südpfalz ist. Der Ludwigshafener Unternehmer fühlt sich bestätigt, dass die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnraum im Kreis SÜW hoch ist.

Zuschüsse von ISB erhalten

Basibüyük hat nach eigenen Angaben einen höheren sechsstelligen Betrag in die Modernisierung des Gebäudes investiert. Zuschüsse habe er von der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz erhalten, die mit ihrem Förderprogramm „Wohnen in Orts- und Stadtkernen“ die Innenstädte und Bestandsgebiete in Innenstädten und Innerortslagen stärken möchte.

Für Basibüyük war das ein außergewöhnliches Bauprojekt. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass er die Arbeiten an einem Gebäude fortsetzt, das in einer anderen Generation aufgebaut wurde. Zumal Fragen nach der Qualität der Bausubstanz und der Statik im Vorfeld geklärt werden mussten. Abrissarbeiten und ein Neubau seien nicht nötig gewesen. Es habe lediglich ein paar Stellen gegeben, die der Witterung ausgesetzt waren und auf Vordermann gebracht werden mussten. Wobei die südöstliche Ecke des Gebäudes, die lange Zeit etwas herausragte, zurückgebaut werden musste. „Es gab unzählige Lastwagen, die gegen diese Ecke gefahren sind“, berichtet Basibüyük. Er habe lieber gehandelt, als den Schaden ständig der Polizei zu melden.

Bereits vor Beginn der Maßnahme hatte Ortsbürgermeister Manfred Pfister seine Freude kundgetan, dass die Ecke im Ort durch eine fertiggestellte Immobilie aufgewertet wird. Ein Bereich an der Hauptstraße, der tagtäglich von Tausenden Autofahrern passiert wird. Handelt es sich doch um eine wichtige Verkehrsachse, die Landau und Bad Bergzabern verbindet. Eine Verkehrszählung des Landesbetriebs Mobilität in Speyer in der Ortsdurchfahrt Ingenheim im Jahr 2010 ergab, dass täglich rund 8600 Fahrzeuge diesen Bereich passieren.