Das Neubaugebiet südlich der Hauptstraße in Hergersweiler ist beschlossene Sache. Die Finanzierung für die acht bis zehn Bauplätze in Richtung Winden ist durch den in der vergangenen Ratssitzung verabschiedeten Haushalt abgedeckt. Für Grundstückserwerb und Erschließung des Gebiets sowie für die Erstellung eines Bebauungsplans sind in diesem Jahr 180.000 Euro eingeplant. 2022 folgen weitere 51.000 Euro. „Bevor irgendwas passiert, muss aber erstmal das Artenschutzvorgutachten abgewartet werden“, sagt Bürgermeister Helmut Heib.

In Renovierungen fließen 20.000 Euro in die Kita am Barbelroth sowie 15.000 Euro in die Vogelsanghütte. Für 25.000 Euro werden die Bürgersteige, die teilweise abgesackt waren, erneuert. 10.000 Euro gibt das Dorf fürs Bürgerhaus aus. Ebenfalls beschlossen wurde die Erneuerung von Verkehrsschildern am Spielplatz, die auf spielende Kinder hinweisen.