Zehn ehrenamtliche Helfer aus Weyher waren im Naturschutzgebiet Haardtrand-Hinkelberg im Einsatz. Sie haben am Wegesrand und auf einer Streuobstwiese der Gemeinde neun Obstbäume gepflanzt. Zudem haben sie ein ehemaliges Gartengrundstück, das von den Eigentümern im vergangenen Jahr an die Gemeinde als Schenkung übertragen wurde, von Unrat befreit. So wurden mit den angefallenen Ästen und Zweigen mehrere kleine Reisighaufen aufgesetzt, die einen Unterschlupf für Vögel, Igel und Insekten bieten sollen. Im Laufe des Jahres sind noch weitere Arbeitseinsätze vorgesehen, wozu insbesondere auch Familien mit Kindern angesprochen werden sollen.