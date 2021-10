Rund 20 Bürger sind dem Aufruf der Verbandsgemeinde Edenkoben gefolgt und haben sich als Baumpaten gemeldet. Künftig werden sie sich ehrenamtlich um die Obstbäume auf den Streuobstwiesen kümmern – eine Aktion der Verbandsgemeinde in Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinden und der Stadt.

Eberhard Frankmann, Erster Beigeordneter, freut sich über das Interesse : „Sich für die Umwelt zu engagieren, tut nicht nur der Natur gut, sondern auch einem selbst. In Kürze geht es in enger Abstimmung mit den Ortsgemeinden los“, schreibt er in seiner Pressemitteilung. Zur Aktion: In den Gemeinden stehen an Weg- und Straßenrändern, in Ausgleichsflächen und sonstigen Randflächen Gehölze, Sträucher und Obstbäume. In früheren Zeiten wurden Obstbäume auch im öffentlichen Bereich gepflegt, abgeerntet und die Früchte verwertet. Heutzutage erfolgte eine Pflege der Bäume sowie deren Umfeld nicht mehr oder nur unzureichend. „Die Früchte vieler Obstbäume werden leider nur noch vereinzelt verwertet, obwohl die Möglichkeiten der Verwertung so umfangreich sind, wie unsere Kulturlandschaft selbst,“ so Frankmann. Insbesondere Obstbäume benötigen eine Pflege bzw. Baumschnitt, wenn sie ihre Aufgabe im Sinne der Biodiversität gut erledigen sollen.

Rund 250 Obstbäume in der Gemeinde

In einigen Gemeinden, etwa in Großfischlingen und in Rhodt, erhalten die Bäume bereits durch Ehrenamtliche eine gute Pflege, die Früchte werden geerntet und verwertet. Auch in der Stadt Edenkoben haben sich Freiwillige gemeldet, die Paten der neu gepflanzten Obstbäume im Bereich „In der Halde“ werden möchten. Diese Behandlung soll möglichst allen Obstbäumen in der Verbandsgemeinde Edenkoben – 250 sind zurzeit gelistet - zu teil werden. Interessenten können sich auch weiterhin per E-Mail an monika.damian@vg-edenkoben.de oder bei den Ortsbürgermeistern melden.