Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Verbandsgemeinde Annweiler soll ein Baumkataster erstellt werden. Es soll den Gemeinden helfen, Bäume auf ihre Standsicherheit kontrollieren zu lassen, um so mögliche Gefahren rechtzeitig abzuwenden. In Ramberg haben die Planungen schon begonnen.

Innerhalb der Ortsgrenzen von Ramberg sind 75 Bäume ermittelt worden. Für sie wird ein dreijähriger Rahmenvertrag abgeschlossen: Im ersten Jahr erfasst qualifiziertes Personal den Bestand,