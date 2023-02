Der Herxheimer Dorfteil Hayna erweitert die Möglichkeiten zur Urnenbestattung. Neben einem Rasenfeld, Stelen und individuellen Urnengräbern wird es künftig auch ein Baumurnenfeld geben. Das hat jetzt der Ortsbeirat beschlossen. Bei einer Ortsbegehung fiel die Wahl auf einen jungen Baum nahe der neuen Urnenwahlgrabstätten an der Südmauer des Friedhofs. An dieser Mauer sollen auch die Gedenktafeln befestigt werden. Da sich die Urnen nach etwa 20 Jahren auflösen, wird der Platz unter dem Baum vermutlich nicht so schnell ausgehen, vermutet Ortsvorsteher Markus Dudenhöffer. Zumal es im vergangenen Jahr auch nur sieben Urnenbestattungen auf dem Friedhof gab. Wenn diese Zahl doch mal steigen sollte, gäbe es auch einen geeigneten Baum in Nachbarschaft.