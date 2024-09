Aus der Idee, älteren Menschen das gemeinschaftliche Leben auf einem Bauernhof zu ermöglichen, wird nichts. Und doch lebt der Traum der Initiatoren weiter.

Bauernhof statt Altenheim – unter diesem griffigen Titel hatte eine Landauerin im Frühjahr vergangenen Jahres den Gedanken ins Spiel gebracht, eine alternative Wohngemeinschaft für Senioren, sei es für Paare oder Alleinstehende, auf die Beine zu stellen. Sie sollten in aus Hanfkalk bestehenden Appartements leben, welche in einen Bauernhof eingebettet werden. Also ihren privaten Rückzugsraum haben, aber sich mit anderen um Hof, Garten und Gemeinschaftsküche kümmern.

Ein Angebot, das als Ergänzung zu Seniorenresidenzen und anderen Wohnformen dienen sollte. Vergleichbare Projekte gibt es bereits im Bundesgebiet, insbesondere aber in den Niederlanden ist diese Idee verbreitet und umgesetzt. „Der Bedarf ist auch bei uns hier da“, betont die Projektinitiatorin und meint damit das Interesse für ein „naturverbundenes und würdiges Altern“.

Immer die ein und dieselbe Hürde

Anja Kopp suchte und fand in der Umgebung Mitstreiter, die sich zu einem Verein zusammenschlossen und das Projekt gemeinsam vorantrieben. Ihnen war klar: Das Ganze steht und fällt mit dem Grundstück. Das ist nun der Knackpunkt an der Sache. Anja Kopp und ihre Vereinskollegen müssen sich eingestehen, dass sie nicht den passenden Standort finden. Jedenfalls nicht den, den sie unbedingt wollten.

Der Bauernhof sollte nämlich nicht in einem Ortskern, sondern im Grünen, dadurch in einer Randlage sein. In Offenbach beispielsweise hatten sie ein landwirtschaftliches Anwesen im Blick, das sie nach ihren Vorstellungen entsprechend umwandeln wollten. Doch es war dort ebenso wie in vielen anderen Ortschaften, wo sie bei Offiziellen mit ihrem Projekt vorstellig wurden: Es scheiterte an einer Hürde. Daran, dass die potenziellen Grundstücke baurechtlich im Außenbereich waren, welche für landwirtschaftliche Zwecke vorbehalten sind. Um das Projekt realisieren zu können, wird ein Kurswechsel vorgenommen.

Plötzlich zwei Standorte?

Zufällig auf Rügen, wo Anja Kopp zeitweise gelebt hat, gibt es eine Immobilie mit der entsprechenden Umgebung, die einem Gründungsmitglied gehört und die ihren Vorstellungen entspricht. „Eine bessere Möglichkeit werden wir nie bekommen“, ließ der Verein Interessierte bereits über seinen Newsletter wissen. Der Grund: „Dort gibt es noch keinen Flächennutzungsplan, weshalb es dort für uns erfolgversprechender ist“, sagt Anja Kopp.

In der Südpfalz soll es dennoch weitergehen. „Einige Mitglieder haben signalisiert, dass sie an einer Variante für Bauernhof statt Altenheim weiterarbeiten möchten.“ Denn wenn auch das bauliche Konzept nicht realisierbar zu sein scheint, soll der Kern der Sache, das gemeinschaftliche naturverbundene Leben, erhalten bleiben. Dann könnten beide Gruppen – jene auf Rügen und die in der Südpfalz – sozusagen als Schwestern unter einem Dach agieren. Ob und wie das gelingt, muss sich aber erst zeigen.

Info

Wer an einer Arbeitsgruppe „Hof Südpfalz“ beteiligen möchte, kann sich per E-Mail an info@bauernhofstattaltenheim.de melden. Am Donnerstag, 12. September, 17 Uhr, soll online über das weitere Vorgehen informiert werden.