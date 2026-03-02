Dass Bauherren im Kreis SÜW mehr als ein Jahr auf die Bewilligung ihres Bauantrags warten müssen, ist eine Zumutung. Daran ändert auch die beste Erklärung nichts.

Eine Kreisverwaltung ist ein komplexes Gebilde. Die Welt der Abteilungen und Referate mit all ihren Verästelungen erschließt sich dem Durchschnittsbürger kaum bis gar nicht. Das muss sie auch nicht. Für ihn zählt am Ende erstaunlich wenig: Funktioniert die Bauabteilung? Wird der Müll zuverlässig geholt? Läuft die Zulassungsstelle? Das sind die drei Kontaktpunkte, an denen „der Staat“ im Alltag konkret wird. Und genau dort darf nichts klemmen.

Leider gibt es im Kreis SÜW in diesem Dreiklang eine Disharmonie. In den Amtsstuben liegen nämlich sage und schreibe 120 Bauanträge, die im Jahr 2025 eingereicht, bis heute aber noch nicht bearbeitet wurden. Ja, dafür gibt es nachvollziehbare Gründe. Niemand kann etwas dafür, dass ein Mitarbeiter langfristig erkrankt. Das ändert aber nichts daran, dass der Stau eine Zumutung ist.

Für die verhinderten Bauherren entsteht durch die lange Warterei ein handfester Schaden. Denn während die Akten liegen bleiben, läuft die Uhr: Handwerker warten nicht, Baustoffpreise steigen, Mieten auch. Und Banken? Die kennen kein Erbarmen, wenn es ums Geld geht. Wer bauen oder sanieren will, finanziert. Und wer finanziert, gerät bei Verzögerungen schnell in den Bereich, in dem zusätzliche Kosten entstehen – durch Bereitstellungszinsen. Mit anderen Worten: Das Warten auf den Bauantrag kostet nicht nur Nerven, sondern bares Geld. Dabei zahlen Bürger Steuern, damit auch Verwaltung reibungslos funktioniert.

Dass der Bauamtsleiter der Kreisverwaltung zusagt, die aufgelaufenen Anträge bis spätestens Ende des Jahres abgearbeitet zu haben, ist gewiss gut gemeint und auch eine positive Nachricht. Den Betroffenen hilft das allerdings wenig. Denn um es deutlich zu machen: Es kann sein, dass ein Häuslebauer erst nach anderthalb Jahren die Mitteilung bekommt, ob er loslegen darf oder nicht – ein untragbarer Zustand.