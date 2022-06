Um den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses samt Bauhofs am ehemaligen Hecker-Gelände in Kleinfischlingen angehen zu können, ist die Erschließung mit einer Trinkwasser- und einer Schmutzwasserleitung notwendig. Insgesamt müssen rund 70 Meter Leitungen verlegt werden, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung informiert wurde. Die derzeitige Lage macht das Vorhaben teurer als geplant, konkret rund 30.000 Euro. Die Verbandsgemeinde, in deren Besitz das Gebäude nach der Fertigstellung übergeht, hat für das Projekt rund 490.000 Euro in den Haushalt eingestellt.