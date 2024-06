Dass die Planung eines Bauprojektes eine gewisse Zeit dauern kann, wird in Großfischlingen deutlich. Dort ist seit etwa drei Jahren bekannt, dass das Basketballfeld für Wohnraum weichen soll. Das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) Speyer sieht vor, dort ein zweigeschossiges Mehrparteienhaus mit bis zu acht Wohnungen zu errichten. Angestrebt wird ein Mehrgenerationenhaus. Zuletzt hat das kirchliche Wohnungsbauunternehmen diverse Gutachten eingeholt. Nun werden die Pläne wegen einer Änderungen im Sommer erneut offengelegt. Wie GSW-Geschäftsführer Christian Rohatyn berichtet, bestehen aufgrund der Erfahrungen im Ahrtal höhere Anforderungen hinsichtlich des Hochwasserschutzes. Geplant sei, den benachbarten Fußballplatz als Pufferzone für Niederschlagswasser zu nutzen, statt es direkt in das Gewässer und damit in die Kanäle zu leiten.