Im Zuge des geplanten Teilausbaus der Leinsweilerstraße in Ilbesheim sollen zwei barrierefreie Haltestellen errichtet werden. Entstehen sollen sie am westlichen Ortseingang beziehungsweise am Ausgang der Leinsweilerstraße in Richtung der Kreisstraße, die nach Arzheim und zur Landesstraße führt, von wo es weiter nach Landau oder Bad Bergzabern geht. Die bereits vorhandene Bushaltestelle am Rathaus kann aufgrund der geringen Straßenbreite nicht ausgebaut werden, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nach der Berechnung des beauftragten Ingenieurbüros werden sich die Kosten des Ausbaus auf circa 73.000 Euro belaufen. Das Land fördert diese Projekte, die zur Barrierefreiheit beitragen, mit bis zu 85 Prozent der förderfähigen Kosten.