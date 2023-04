Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus Oberschlesien kam Heinrich Fischer 1960 in die Südpfalz, wo seine Familie ein neues Zuhause fand. Schnell setzte er alles in Gange, um seine Barbara nachzuholen, die er kurz vorher auf einem Maskenball kennengelernt hatte. Am Donnerstag feiern die beiden Diamantene Hochzeit.

Heinrich Fischer war mit seiner Mutter und seinem Bruder nach Schweigen-Rechtenbach gekommen. Als 21-Jähriger bekam er schnell Arbeit – zuerst im Weingut Karl Geisser im Ort, später als Gipser