Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Spielfilmen geschieht der Bankraub oftmals am Schalter. Doch schon längst sind es die Geldautomaten, die im Fokus der Kriminellen sind. Allein in der Südpfalz sind innerhalb weniger Jahre zahlreiche Anlagen gesprengt worden. Wieso werden sie nicht besser gesichert?

Bornheim, Queichheim, Schweigen-Rechtenbach – allein in der Südpfalz sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Geldautomaten gesprengt worden. In Rohrbach schlugen Kriminelle kürzlich zum