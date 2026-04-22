Begegnungen auf Augenhöhe fördern die Bewegung, stärken die Gesundheit und bringen Menschen zusammen – das ist der Reiz der Ballolympiade mit zwei Generationen.

Reger Betrieb herrschte in der Gasse des Seniorenzentrums des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Stadtrand von Hagenbach. Um 16 Uhr begann die dritte Ballolympiade mit den Jüngsten der Handballabteilung des TV Hagenbach, die zwischen drei und acht Jahren alt sind, und den Bewohnern des Seniorenzentrums. 18 Kinder und 23 Seniorinnen und Senioren waren am Start, als gemeinsam um den Sieg und die Pokale gekämpft wurde.

Vor zwei Jahren hatte Eva-Maria David von der Handballabteilung die Idee zu dieser Veranstaltung, da sie schon viele soziale Projekte gestartet hatte. Zusammen mit Franziska Schmidt, der Leiterin Soziale Betreuung des Seniorenzentrums, entwickelte sie die Idee weiter, was man den beiden sehr unterschiedlichen Generationen an gemeinsamen Aktivitäten anbieten könne. Welche Rolle spielen Ball- und Wettkampfspiele, wenn Senioren gemeinsam mit Kindern spielen? Können diese gemeinsamen Aktivitäten die zwischenmenschlichen Beziehungen stärken und die körperliche Gesundheit fördern neben dem sportlichen Ehrgeiz, den Pokal zu gewinnen?

Begeisterung, Spaß und Freude

Nach den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre wurden wieder fünf verschiedene Stationen aufgebaut: Dosenwerfen, Dartwerfen, Rollstuhl-Slalom-Parcours, Wasserlauf mit Rollator und Kegelstation. An jeder Station gibt es verschiedene Punktezahlen. Die Bedingungen sind für alle Teilnehmer gleich.

Begeisterung, Spaß und Freude sowie Spannung herrschten fast zwei Stunden auf beiden Seiten, ehe die Ergebnisse bekanntgegeben wurden. Waren einige Seniorinnen und Senioren anfangs noch schüchtern und wollten nicht unbedingt mitspielen, so steigerte sich deren Interesse im Laufe des Wettkampfes immer mehr.

Die Kinder waren beim Rollstuhl-Slalom-Kurs, beim Dosenwerfen und an der Kegelstation besser, die Senioren beim Darts und haushoch überlegen beim Wasserlaufen mit Rollator. Da wollten einige gar nicht mehr aufhören. Damit konnten sie auch den Pokal für den Sieger in Empfang nehmen. Die Kinder, die im letzten Jahr gewonnen hatten, waren zwar etwas enttäuscht, bekamen aber auch einen Pokal für den zweiten Platz. Alle Teilnehmer erhielten noch eine Urkunde.

Helfer und Wettkämpfer sind begeistert

Die dreijährige Leonie hatte beim Dosenwerfen am meisten Spaß. Dort wollte sie überhaupt nicht aufhören zu werfen. Henri (fünf Jahre) hat alle fünf Stationen bewältigt. „Das hat mir gut gefallen.“ Der dreijährige Jannes hat – wie er sagte – „fast alle Stationen mitgemacht. Das war cool.“ Der achtjährige Mika hat von den fünf Stationen zwei sogar zweimal absolviert: „Mir haben alle gut gefallen.“ Als Helfer ist Luca immer dabei, der auch in der Handballabteilung sehr aktiv ist. „Das macht mir sehr viel Spaß“, sagte er, der an der Kegelstation eingesetzt war.

Die 91-jährige Rosemarie Sollinger fand es „wunderbar. Das ist eine Abwechslung für uns. Den Kindern schaue ich gerne zu. Ich war beim Wasserlaufen mehrmals aktiv.“ Ihre 89-jährige Zimmergenossin Toni Scherrer meinte: „Das ist mal was anderes für uns.“ Die 55-jährige Gabi ist als Aushilfe immer dabei, spielt aber auch gerne aktiv mit.

Tolle Beteiligung

Eva-Maria David zieht ihr Fazit: „Wie immer ein toller Tag. Das ist eine Bereicherung für Jung und Alt. Immer mehr Senioren wollen mitmachen, was sehr erfreulich ist.“ Das bestätigt auch Franziska Schmidt: „Die Senioren brauchen viel Motivation. Die haben sie hier gefunden, was die tolle Beteiligung zeigt.“ Auch ihre FSJ-ler und Praktikanten waren im Einsatz, ebenso wie die Eltern der Handballkinder, wofür sich die Organisatoren bei Kaffee und Kuchen bedankten.

Damit hat diese Ballolympiade einmal mehr gezeigt, dass sie Brücken zwischen den Generationen bauen und unvergessliche Momente schaffen kann. Zudem verbessert sie das Selbstbewusstsein und die soziale Integration der Seniorinnen und Senioren.