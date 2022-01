Die CDU an der Südlichen Weinstraße unterstützt Christian Baldauf bei seiner Kandidatur für den Landesvorsitz der Partei in Rheinland-Pfalz. In einer digitalen Sitzung hat sich der Kreisvorstand einstimmig für Baldauf ausgesprochen, teilt die Partei mit. Der Frankenthaler Jurist und Vorsitzende der CDU-Fraktion, der sich am 26. März der Wahl stellt, hat seine Ideen und sein Zukunftskonzept für die Parteiarbeit am Dienstagabend vorgestellt und sich den Fragen des Kreisvorstandes gestellt.

Laut Pressemitteilung hat Baldauf dabei betont, dass es ihm in erster Linie um einen kraftvollen Neustart der Parteiarbeit nach den beiden Wahlniederlagen im März und September des vergangenen Jahres gehe. Fehler habe er offen angesprochen und gezeigt, dass er weiß, welche Probleme es im Landesverband anzugehen gilt. Der Partei stehe ein alle Ebenen umfassender struktureller und personeller Neustart bevor.

„Er kennt die Partei“

„Christian Baldauf ist ein erfahrener Politiker, kennt die Partei und ihre Strukturen bestens, um einen solchen Prozess konstruktiv und erfolgreich umzusetzen“, erklärt die Kreisvorsitzende Lena Hirschinger die Zustimmung ihres Kreisverbandes. Gemeinsam mit einem breit aufgestellten Team werde es gelingen, den strukturellen und personellen Erneuerungsprozess der CDU Rheinland-Pfalz erfolgreich zu gestalten. Wichtig sei es vor allem, die Menschen wieder davon zu überzeugen, dass die CDU für eine Politik stehe, die sich um die Probleme der Menschen kümmere und Antworten gebe auf die konkreten Anliegen der Bürger.