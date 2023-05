Nachdem die Verbandsgemeinde Herxheim im vergangenen Dezember beschlossen hatte, Flächen für Windkraft- und Fotovoltaikanlagen auszuweisen, prüfte ein Planungsbüro in der Kommune mögliche Standorte und wurde dabei auch in Insheim fündig.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung zwei dieser Flächen zugestimmt, welche sich in seiner Gemarkung befinden. Dabei handelt es sich um einen Bereich zwischen Insheim und Herxheim sowie ein Waldstück südöstlich des Ortes, die für Windräder in Frage kommen.

Entlang A65 oder Bahnlinie?

Bezüglich der Frage, ob Windräder im oder am Wald wünschenswert seien, vertraten die Fraktionen ähnliche Positionen: Sie stimmten zu, weil die Fläche der Gemeinde gehöre und sie deshalb bei jedem weiteren Schritt die Kontrolle haben, so ihre Argumentation. Platz für PV-Anlagen hat das Planungsbüro in der Gemeinde keine gefunden. Der Rat hingegen könnte sich Fotovoltaik vorstellen, und zwar entlang der A65 oder der Bahnschienen. Hierfür müsste aber zunächst mit den Grundstücksbesitzern gesprochen werden. Wobei manche im Gremium Bedenken äußerten, dass Grundstücksbesitzer ihre Flächen wohl eher an finanzstarke Investoren verkaufen würden.

Ein Ratsmitglied gab einen anderen Denkanstoß. Er erzählte von einem Dorf, dass wie Insheim einen Kindergarten und eine Grundschule bauen muss und diese Bauvorhaben mit klugen PV-Projekten finanzieren konnte.