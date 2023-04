Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Erdkeller in Knöringen, die von örtlichen Bauern vor 300 bis 400 Jahren erbaut wurden, erfahren eine umfassende Wiederherstellung. Dies teilte Ortsbürgermeister Dieter Ditsch (parteilos) in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch mit.

Zuletzt wurden die Keller von allerlei Unrat befreit und somit die 2016 begonnene Freilegung fortgesetzt. Die zehn Meter tiefen und vier Meter breiten Gänge, in denen sich ein Erwachsener fast aufrecht