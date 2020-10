Die Gemeinde Gleisweiler will eine Glasfaserleitung zur Trifelsblick-Hütte verlegen. Im Zuge dessen will die Gemeinde, die Eigentümer der beliebten Wanderhütte ist, auch Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen mitverlegen. Derzeit werden dafür die Kosten ermittelt. Die Mitglieder des Rats und des Pfälzerwald-Vereins wollen für das Projekt Spenden und Zuschüsse einwerben. Die Gemeindespitze stellte klar, das der die Hütte nur an Wasser, Abwasser und Strom angeschlossen wird, wenn sich der Pfälzerwald-Verein bereit erklärt, den Kredit zu tilgen, den die Gemeinde für den Ausbau aufnimmt. „Wir wollen möglichst viele Spenden aktivieren, um den Kreditbetrag sehr niedrig zu halten“, sagt Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber (parteilos).