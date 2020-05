Die Gemeinde Flemlingen wird einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen, um den Glasfaserausbau bis in jedes Haus zu bewerkstelligen. Es geht dabei um den „Fiber to the Home“-Ausbau (FTTH), womit schnelles Surfen, Fernsehen in Full-HD-Qualität und Telefonieren in höchster Sprachqualität möglich wird. In 40 Zentimeter Tiefe werden die Kabel im Trenchingverfahren, was für Grabenherstellung steht, verlegt. Da mittels Frästechnik nur schmale Gräben und Schlitze in die Bürgersteige eingebracht werden, seien keine größeren Erdarbeiten notwendig, hieß es am Dienstag im Gemeinderat. Dieser hat das Vorhaben einstimmig beschlossen.

Voraussetzung für den Ausbau eine ausreichende Nachfrage, in diesem Fall 40 Prozent. Der Ausbau erfolgt als „Open Access“, also als offener Zugang, damit auch andere Anbieter in das Glasfasernetz einsteigen können. Wer sich bis kurz vor dem geplanten Ausbaustart dazu entscheidet, sein Haus anschließen zu lassen, muss nichts bezahlen. Wer sich erst später entschließt mitzumachen, muss mit Kosten von mindestens 750 Euro rechnen.