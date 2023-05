Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die beiden Bushaltestellen an der Ecke Riedweg und Maikammerer Straße in St. Martin sollen zusammengelegt werden. Die neue Bushaltestelle wird in der Maikammerer Straße in Höhe des Winzerkellers sein. Das beschlossen die Mitglieder des Gemeinderats am Mittwoch bei einer Gegenstimme.

An den derzeitigen Standorten der beiden Bushaltestellen sei eine barrierefreie Gestaltung nicht möglich, erläuterte Kira Alt, Mitarbeiterin des Landauer Ingenieurbüros Schulbaum, den