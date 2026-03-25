Nach dem Zusammenstoß eines Regionalexpresses mit einem Autotransporter an einem Bahnübergang in Insheim bleibt die Bahnstrecke zwischen Landau und Winden weiterhin gesperrt. Der schwere Unfall hatte sich am Montagabend ereignet. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn ( DB) bestätigte auf Anfrage, dass die Sperrung aufgrund von Reparaturarbeiten andauern werde. Wann die Strecke wieder freigegeben werden könne, sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Der Regionalexpress der Linie RE6 kann derzeit nicht verkehren. Ebenso betroffen sind die Regionalbahnlinien RB51 und RB53, die lediglich auf Teilstrecken fahren: zwischen Winden und Karlsruhe sowie zwischen Neustadt und Landau.

Um die Einschränkungen abzufedern, hat die Deutsche Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, teilt die Sprecherin mit. Dieser pendelt zwischen Neustadt Hauptbahnhof und Wörth unter Berücksichtigung aller Zwischenhalte. Zudem fahren weitere Busse zwischen Winden und Wissembourg. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei, als der Fahrer eines Autotransporters im stockenden Verkehr mit seinem Auflieger auf dem Bahnübergang in Insheim zum Stehen kam. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein in Richtung Landau fahrender Regionalexpress. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung konnte der Lokführer den Zug nicht rechtzeitig stoppen. Es kam zur Kollision, gefolgt von mehreren Explosionen und Bränden.

Durch den Unfall wurde auch eine Glasfaserleitung des Unternehmens Vodafone beschädigt, die für die Versorgung großer Teile der Südpfalz, zum Beispiel Annweiler, Bad Bergzabern und Landau, mit mobilem Internet und Telefonie genutzt wird. Ein Sprecher des Unternehmens teilte mit, dass die Störung inzwischen behoben sei.