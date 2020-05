Das alte Bahnwärterhäuschen am Bahnhof Birkweiler/Siebeldingen wird abgerissen. Dieses und das umliegende Areal, beides im Besitz der Gemeinde Birkweiler, befinden sich in einem sehr desolaten Zustand, hieß es am Donnerstag im Gemeinderat. In einer Gemeinschaftsaktion der Gemeinden Birkweiler und Siebeldingen soll dort eine attraktive Freifläche mit Sitzgelegenheiten und Informationstafeln entstehen. Ankommende Gäste sollen so umfassende Auskünfte über die touristische Region um Birkweiler und Siebeldingen bekommen. Die Kosten des Projektes belaufen sich auf circa 25.000 Euro, wovon rund 15.000 Euro aus dem Leader-Programm zur Förderung des ländlichen Raums kommen. Die Restkosten teilen sich beide Gemeinden.