Das Freibad in Edesheim soll eine neue Attraktion bekommen. Dafür könnte eventuell ein Spielfeld zurückgebaut werden. Stammgäste sind verärgert. Wie geht es weiter?

Angesicht der warmen Temperaturen zog es in den vergangenen Tagen viele Südpfälzer noch mal verstärkt in die Freibäder. Auch in Edesheim