Es kann losgehen mit der Sanierung des historischen Spritzenhauses in Gleiszellen-Gleishorbach. Der Förderbescheid ist da.

„Das Leader-Projekt Dorftreff ist endgültig genehmigt“, freut sich Thomas Neiss. Er ist stellvertretender Vorsitzender des noch jungen gemeinnützigen Vereins für „Heimatpflege und Pflege dörflicher Baukultur“ mit derzeit gut 30 Mitgliedern. 63.845 Euro Fördermittel werden fließen. 75 Prozent kommen aus EU-Mitteln, 25 Prozent vom Land. Mit 5000 Euro hat die Gemeinde das Projekt bezuschusst, rund 21.000 Euro kann der Verein aus eigenen Mitteln, das heißt vielen Spenden, dazugeben. Mit rund 90.000 Euro ist das gesamte Projekt veranschlagt. Damit steht die finanzielle Grundlage, das „Backheisl“ vor dem Verfall zu bewahren und mit neuem Leben zu füllen. Das rund 40 Quadratmeter kleine, 100 Jahre alte Häuschen soll zusammen mit dem rund 750 Meter großen Außengelände zu einem Dorfmittelpunkt werden. Der Verein hat einen großen Holzbackofen geplant, in dem Bürger ihre Brote backen können. Das Gelände soll zudem für Veranstaltungen genutzt werden.

„Im Frühjahr können wir mit den Maßnahmen beginnen“, kündigt Neiss an. Im März soll das Dach in Eigenleistung abgedeckt werden, wenn der Anschlusstermin mit der Dachdeckerfirma passt. Die Fassade, die Innenraumgestaltung mit einem Ziegelboden und der Einbau des Backofens sind für dieses Jahr vorgesehen. Das Außengelände mit einem Schulgarten, einer Zisterne, der Toilettenanlage und einem grünen Zaun ist für kommendes Jahr geplant. „Wir hoffen, das Gebäude schon im Sommer als Ausstellungsort für die Kunstveranstaltung des Vereins Glizencella am zweiten Juliwochenende zur Verfügung stellen zu können“, so Neiss.