Lisa Roth aus Annweiler ist eine von 20 Kandidatinnen der neuen „Bachelor“-Staffel, die den Einzug in die Villa geschafft haben. Doch in der ersten Woche geht sie leer aus. Der Rosenkavalier lädt sie zu keinem Date ein. Hat es trotzdem für die nächste Runde gereicht?

Nach dem großen Kennenlernen in der vergangenen Woche hat Bachelor David Jackson die ersten drei Frauen ausgesiebt. 20 Kandidatinnen dürfen die Villa in Mexiko beziehen, um in den nächsten