Anwohner der Ortsdurchfahrt in Klingenmünster werden nach Pfingsten vorübergehend von Verkehrslärm verschont bleiben. Die Weinstraße wird wegen Sanierungsarbeiten für eine Woche gesperrt.

Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern mitteilt, werden ab Dienstag bis voraussichtlich Mittwoch, 2. Juni, die Kanalschächte an der B38 untersucht und saniert. Betroffen ist der Abschnitt ab der Steinstraße beziehungsweise Im Stift. Die Durchfahrt ist dann für Fahrzeuge gesperrt. Sie wird allerdings zwischenzeitlich befahrbar sein, und zwar von Freitag bis Sonntag.

Während der Sperrung werden die aus Richtung Bad Bergzabern kommenden Verkehrsteilnehmer an der betroffenen Kreuzung über die L493 in Richtung Ingenheim umgeleitet. Von dort kann es für sie in Richtung Bad Bergzabern oder Landau gehen. Für Anwohner ist die Zufahrt bis zur Baustelle möglich. Die Abholung des Mülls ist während der Arbeiten mit den Entsorgerfirmen besprochen und wird weiterhin möglich sein.

Einschränkungen im Busverkehr

Einschränkung wird es auch im Busverkehr geben. Nach Angaben der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) GmbH ist die Linie 540 betroffen. Sie wird von Dienstag bis Freitag sowie von Montag bis Mittwoch ab Landau über Wollmesheim und Mörzheim regulär bis Heuchelheim fahren, ab dann geht es ohne Halt nach Bad Bergzabern. Die Orte Göcklingen, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach sowie Pleisweiler-Oberhofen sind während der Sperrung mit einem Kleinbus-Shuttle an den Bahnhof in Bad Bergzabern angebunden. Zur vollen Stunde sind dort die Umstiege sowohl auf die bis Landau verkehrende Linie 540 als auch auf die Buslinien beziehungsweise Regionalbahn möglich.

Den Baustellenfahrplan mit den überwiegend unveränderten Abfahrtszeiten finden man auf der Homepage der QNV, in der myVRN-App sowie als Aushangfahrplan an den Haltestellen. Die zwischen Landau und Annweiler verkehrende Linie 531 ist von der Sperrung nicht betroffen. Laut QNV bleibt die Anschlussbeziehung zur Linie 540 in Klingenmünster unverändert bestehen.