Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeinde Essingen fühlt sie wie in einer Zwickmühle. Sie sieht sich nicht mehr in der Lage, den Kreisel auf der B272 zu pflegen und zu verschönern. Sie möchte die Arbeit an die Straßenbaubehörde abgeben. Das geht aber nicht ohne Weiteres.

Ein Kreisel kann für eine Gemeinde eine Art Visitenkarte sein. Für einen Ort wie Essingen, der vom Süden her über einen Kreisel zu erreichen ist. Diesen passieren Autofahrer,