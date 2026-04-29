Am Ende war der Lärm das Argument, um in der Annweilerer Ortsdurchfahrt durchgehend Tempo 30 anzuordnen. Die Frage ist: Was passiert, wenn die B10-Tunnel wieder offen sind?

„Man glaubt es kaum, die Schilder sind da!“ – so beginnt eine Mail von Philipp Göbel vom vergangenen Mittwoch an die RHEINPFALZ. Der Anwohner der Annweilerer Ortsdurchfahrt, über die seit Wochen der B10-Verkehr geführt wird, ist nachvollziehbarerweise froh. Immer wieder hatte er eigenen Angaben zufolge bei Behörden – seien es nun er Landesbetrieb Mobilität (LBM) oder das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium – nachgefragt, warum lediglich auf dem Abschnitt zwischen der Ecke Burgenring und dem Hohenstaufensaal während der Tunnelsperrung weiter Tempo 50 gelte anstatt wie in allen anderen innerörtlichen Umleitungsbereichen Tempo 30.

Gegenüber der Redaktion berichtete Göbel, er sei beim LBM mit seinem Wunsch abgeblitzt. Antwort: Auf dem genannten Streckenabschnitt gebe es keinen Unfallschwerpunkt, also müsse Tempo 50 gelten. Das Verkehrsministerium habe ihm zwar dann mitgeteilt, so Göbel, dass er recht habe, man werde sich kümmern, doch auch drei Wochen nach dieser Zusage aus Mainz für Tempo 30 für die Zeit der B10-Umleitung sei nichts passiert.

Eine Anfrage der Redaktion – und die Reaktion

Göbel wandte sich also an die RHEINPFALZ, die stellte eine Anfrage beim Ministerium. Dort hieß es dann, nur die Verbandsgemeinde Annweiler könne Tempo 30 anordnen – und das auf Empfehlung des LBM. So oder so: Die Anfrage ans Ministerium war am Montag, 20. April, gestellt worden, am 22. waren die Tempo-30-Schilder da zwischen Burgenring und Hohenstaufensaal, also auf jenem Abschnitt, in dem sich auch das stark frequentierte Wasgau-Center befindet.

Rund um den Hohenstaufensaal bis zur Höhe Meßplatz gilt Tempo 30 bereits seit 2022, nachdem sich die Stadt Annweiler dafür stark gemacht hatte. Doch ihren Wunsch nach einer durchgängigen Tempo-30-Zone auf der Ortsdurchfahrt hatte der LBM lange abgeblockt. Ende 2025 wurde die dauerhafte Tempo-30-Regelung immerhin in westlicher Richtung bis auf Höhe des Trifelsbads ausgeweitet. Dies wurde durch eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung möglich, die es Kommunen ermöglicht, Tempo 30 einfacher und flexibler einzuführen – über den Hebel Lärmwert. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den alten Tempo-30-Abschnitten und dem neuen: Die beiden bestehenden wurden als dauerhafte eingerichtet, der neue könnte, so plötzlich wie er gekommen ist, auch bald wieder weg sein.

Die Verbandsgemeinde hat sich nicht gekümmert

Doch bis dahin hat Martin Graf erst einmal Grund zu Freude. „Ein wahres Wunder ist geschehen“, schreibt der Annweilerer Rechtsbeistand, der direkt an der Ortsdurchfahrt wohnt. Seit Jahren fordert er Tempo 30 auf der ganzen Länge der Durchgangsstraße der B10-Anrainerstadt. Doch er fragt sich: Warum ging das nicht schon früher? „Warum brauchte es erst die B10-Umleitung, den Dauerfrust in Annweiler, Sarnstall und Rinnthal und den wachsenden Druck, bis Tempo 30 auf einem weiteren Abschnitt der Landauer Straße kam?“

In den anderen Umleitungsorten aufgrund der B10-Sperrung gilt das Tempolimit nämlich von Ortsschild zu Ortsschild, nur in der Trifelsstadt war das bisher nicht so. Hatte sich die Verbandsgemeinde im Vorfeld der Sperrung beim LBM dafür eingesetzt, auch in Annweiler ein Tempolimit von Kreisel zu Kreisel anzuordnen, um die Belastung für die Anwohner zu verringern? Nein, lautet die Antwort aus dem Rathaus auf unsere Anfrage. Dies sei aus verkehrsrechtlicher Sicht als nicht erforderlich angesehen und daher auch nicht gefordert worden, so Sprecher Sven Gütermann.

Jetzt also doch Tempo 30 auch in Zukunft?

Als sich die Verbandsgemeinde als Verkehrsbehörde erneut mit dem Thema befasst hatte, sei sie nach ausführlicher Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass dort keine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten sei, da die Straße in diesem Abschnitt gerade verlaufe und breit sei, heißt es. Bei der Prüfung sei jedoch festgestellt worden, dass die Lärmschutzwerte in besagtem Bereich überschritten werden – und zwar unabhängig von der Umleitung. „Wir haben deshalb gemeinsam mit dem LBM entschieden, zunächst für die Dauer der Umleitung in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h anzuordnen.“

Ob diese von Dauer sein wird, ist noch nicht entschieden. Das könne nur in enger Abstimmung mit dem LBM entschieden werden. Deswegen werde aktuell zusammen mit der Straßenbehörde geprüft, ob solch eine dauerhafte Anordnung möglich sei, teilt Gütermann mit. Wenn es nach der VG geht, dann soll diese kommen: „Nach unserer Einschätzung besteht für den genannten Bereich eine lärmschutzrechtliche Verpflichtung.“ Gründe gegen ein dauerhaftes Tempolimit in diesem Bereich sieht die Verwaltung keine.